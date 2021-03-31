31 марта 2021 года из-за сообщения о бомбе эвакуировали мэрию Казани

Здание оцепили полицейские Фото: Олег ЗОЛОТО

Сообщение о том, что в здании мэрии Казани на улице Кремлевской заложена бомба, и скоро все строение взлетит на воздух, поступило примерно в 14.00 в среду, 31 марта. Согласно правилам, всех сотрудников эвакуировали. На место приехали представители правоохранительных органов и МЧС.

Детали угрозы сотрудники мэрии не уточняют, но известно, что пришла она по электронной почте.

Пока здание проверяли, все находились на улице. Когда же стало известно, что никакой бомбы нет, всем сотрудникам разрешили вернуться обратно в здание.

- Проверили кинологи, все нормально! Разрешили вернуться, - подтвердил руководитель пресс-службы мэрии Казани Владимир Казанцев.