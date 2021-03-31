В Татарстане пожар возник в детской больнице

С места происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

31 марта днем в детской больнице Альметьевска произошло возгорание. На место происшествия сразу выехали пожарные. Им удалось установить, что со стороны подвального помещения горит утеплитель на стене.

К этому времени администрация больницы провела эвакуацию 45 медиков, 44 детей и 12 родителей. Их перевели в соседнее здание - ЦРБ Альметьевска.

- Пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

На стене загорелся утеплитель.Фото: прокуратура Татарстана

Отметим, что по факту этого происшествия уже организована прокурорская проверка. Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства случившегося,

- Также проверят соблюдение требований пожарной безопасности, обеспечение временного размещения персонала и пациентов больницы и оказания последним необходимой медпомощи, - сообщили в прокуратуре Татарстана.