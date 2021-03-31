В Ульяновске врач повторно заразилась коронавирусом после прививки

Это стало известно на 20-й день после второй инъекции двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

То, что привитый врач повторно заболела COVID-19, стало известно на 20-й день после второй инъекции двухкомпонентной вакцины "Спутник V". Как сообщили на это в Минздраве Ульяновской области, вероятность заразиться коронавирусом после этого составляет всего 8%.

По данным на конец марта, в регионе от COVID-19 привились 50 тысяч местных жителей. Это примерно 10% от запланированного. Все две инъекции "Спутника V" из них получили более 34 тысяч человек.