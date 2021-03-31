Взрыв газа в Зеленодольске может изменить порядок госпитализации людей с психическими отклонениями

В день ЧП виновника взрыва отказались госпитализировать в психоневрологический диспансер.

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о взрыве газа в зеленодольской девятиэтажки и гибели двух человек. Одновременно изучается отказ врача местного психоневрологического диспансера в госпитализации предполагаемого виновника ЧП. К этому времени известно, что 86-летний мужчина злоупотреблял спиртным, отказывался впускать к себе родных и угрожал взорвать квартиру. Вечером в тот же день, когда пенсионера вернули домой, он исполнил свой замысел.

Как сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, причиной отказа в госпитализации стал отрицательный ответ на это самого пенсионера. Он не был признан недееспособным, а потому принудительно положить его в диспансер не могли.

После взрыва газа в Зеленодольске на совещании с коллегами главный следователь России Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о внесении предложений об изменении порядка принудительного лечения лиц, страдающих психическими заболеваниям.

Он подчеркнул, что необходимо вновь обратить внимание на проблемы и совершения ими общественно опасных деяний. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР Татарстана Валерию Липскому провести анализ практики принудительного лечения в республике, и дать комплексную оценку произошедшего в Зеленодольске.