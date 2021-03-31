Рустам Минниханов посоветовал татарстанским онлайн-продавцам поработать над упаковкой и маркировкой своей продукции

Фото: president.tatarstan.ru

Так, глава региона отметил, что сейчас в малом и среднем бизнесе занято 33% от всего трудоспособного населения Татарстана. А это, с учетом самозанятых, 648 534 тысяч человек. Всего субъектов предпринимательства в республике зарегистрировано более 155 тысячи единиц.

Также Рустам Минниханов отметил, что из-за развития электронной торговли появляются новые формы товародвижения.

- Товар должен быть востребованным на рынке. И товар может быть хорошим, но, если ты не упаковал, не промаркировал - над этим тоже надо серьезно работать, - посоветовал президент республики татарстанским онлайн-продавцам.