В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19

Подавляющие большинство новых случаев коронавируса было зафиксировано именно в Казани – 24 зараженных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

31 марта Минздрав Татарстана официально сообщил, что на территории республики за минувшие сутки было зарегистрировано 35 новых случаев заражения COVID-19. В этот раз госпитализация понадобилась 10 инфицированным, остальные заболевшие – 25 человек, получают медицинскую помощь на дому. Можно отметить также, что подавляющие большинство новых случаев коронавируса было зафиксировано именно в Казани – 24 зараженных.

Всего же, по данным Минздрава Татарстана, с начала пандемии в регионе COVID-19 выявили у 19 420 человек. Из них 16 322 человека уже выздоровели, в том числе и 146 за прошедшие сутки. Скончалось же от коронавируса 417 человек.