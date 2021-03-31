В Казани установили специальные датчики, которые следят за чистотой дорог

Также эти датчики помогут отслеживать и случаи вандализма. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В столице Татарстана в пилотном режиме на улицах установили специальные датчики, которые фиксируют передвижения уборочной техники и анализируют потребность в очистке дорог от снега и грязи, а также оценивают ее качество.

Сейчас эти датчики установлены на улицах: Пушкина, Карла Маркса, Островского, Ершова, Назарбаева, Фучика, Чуйкова и Ленинградской. До конца апреля 2021 года их количество в городе планируют увеличить с 10 до 38 единиц.

- После завершения пилотного периода датчики помогут отслеживать случаи вандализма – порчи тротуаров и защитных ограждений, выявлять отсутствие дорожной разметки или уличного освещения. Помимо этого, приборы будут указывать на препятствия для дорожных служб – например, припаркованные автомобили или открытые люки, и на другие факторы, влияющие на безопасность, - сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.