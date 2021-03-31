В Марий Эл в аварии пострадали два человека

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 29 марта в Медведевском районе республики. Там на 20 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» на большой скорости 61-летний водитель автомашины ВАЗ "догнал" едущий впереди грузовик ГАЗ. После этого его автомобиль выбросило на разделительную полосу, а ГАЗ перевернулся.

ГАЗ перевернулся после аварии Фото: МВД по Марий Эл

На место происшествия вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции. Медики приняли решение о госпитализации двух пострадавших - водителя ВАЗа и 19-летний пассажир пассажир автомашины ГАЗ, сообщили в МВД Марий Эл.