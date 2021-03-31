В Казани водитель автобуса маршрута №90 обогнал транспорт по встречке

Водитель казанской легковушки, ехавшей сзади общественного транспорта, снял на видеорегистратор опасный маневр. Теперь эту запись изучают сотрудники Госавтоинспекции и Ассоциации АТП РТ.

Со своей странички в соцсетях администрация АТП благодарит неравнодушного водителя за своевременный сигнал: "По данному факту началась проверка. Благодарим автора ролика за неравнодушие к безопасности пассажирских перевозок".

Результаты проверки будут опубликованы и с ними все смогут ознакомиться в официальной группе АТП по РТ.