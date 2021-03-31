Росгвардейцы задержали в Набережных Челнах пьяного гостя, который угрожал взорвать торговый центр

С места происшествия Фото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ

Днем к сотруднику охраны торгового центра на проспекте Сююмбике в Набережных Челнах подошел нетрезвый мужчина и сообщил, что собирается взорвать здание. Для того, чтобы подкрепить свои угрозы, он показали гранату, которую носит с собой. Сотрудник ЧОП сразу поспешил нажать тревожную кнопку, а посетитель ТЦ пустился наутек.

Первыми на вызов приехали росгвардейцы. Уточнив приметы и одежду мужчины с гранатой, они начали его искать, и обнаружили недалеко от торгового центра. Задержанным оказался 34-летний житель Башкирии, который приехал на временную работу. Граната оказалась учебным муляжем. Откуда она у него и зачем он хотел взорвать ТЦ, задержанный объяснить не мог.