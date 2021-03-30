Жителя Марий Эл будут судить за убийство сына

Мужчина схватился за нож во время застолья. Фото: Александр ЧЕРНОВ

67-летний житель одной из деревень Куженерского района предстанет перед законом по обвинению в убийстве своего 34-летнего сына, мало того, ему еще вменяют и то, что он хотел зарезать 35-летнего приятеля погибшего.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы были отправлены суд, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Все произошло в ночь на 23 января 2020 года, когда потерпевший с другом отправился навестить отца. Встречу решили отметить застольем. Во время которого родственники и поссорились. Родитель, по версии следствия, схватился за нож и напал на сына. Гость попытался защитить приятеля, но хозяин едва не зарезал его самого. Раненные мужчины выбежали из дома на улицу, и стали звать соседей на помощь. Обоих в итоге доставили в больницу. Где сын обвиняемого от полученных травм скончался.

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