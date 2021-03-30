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Общество30 марта 2021 13:07

В 2022 году сессия комитета ЮНЕСКО пройдет в Казани

Ее приурочат к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

45 сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2022 году пройдет в Казани. Ожидается, что в мероприятиях, которые пройдут во многих российских города, примут участие около четырех тысяч делегатов.

Напомним, в Татарстане в список всемирного наследия ЮНЕСКО включены Казанский Кремль, Болгарский историко-археологический комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска.

Намеченную на следующий год сессию в Казани, приурочат к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.