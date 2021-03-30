В Татарстане за сутки выявили 37 новых случаев коронавируса

С самого начала пандемии коронавирус в Татарстане был выявлен у 19 385 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 марта Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за минувшие сутки было выявлено 37 новых случаев коронавируса. Госпитализация понадобилась 14 зараженным, остальные – 36 инфицированных, получают лечение на дому.

В этот раз большинство больных COVID-19 были зарегистрированы на территории Казани (13 человек) и Азнакаевского района (8 человек).

С самого начала пандемии коронавирус в Татарстане был выявлен у 19 385 человек. Из которых 16 176 человек, в том числе и 56 за прошедшие сутки, выздоровели, а 415 скончались.