В Казани разыскивают сбежавшего после аварии водителя

Медики оказали помощь пострадавшей в аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 марта в 21.45 на проспекте Победы в Советском районе столицы республики. По предварительным данным, пока неизвестный водитель кроссовера «CHANGAN» на скорости не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. Сразу после этого водитель с места происшествия скрылся.

- Медиков вызывали для 34-летней пассажирки иномарки «CHANGAN», она получила травмы конечностей, грудины и после оказания медпомощи была из больницы, - сообщили в Госавтоинспекции Казани. - Просим очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.