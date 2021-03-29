На этой неделе в Татарстане прогнозируются дожди

Также будет идти и мокрый снег. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Если во вторник, 30 марта, все еще будет малооблачно и без осадков, а дневная температура воздуха поднимется до +10 градусов, то уже со среды погода кардинально поменяется, предупреждает Гидрометцентр Татарстана. Республику ожидают пасмурные циклоны.

Так, 31 марта днем и вечером прогнозируется мокрый снег и дождь, а также сильный ветер до 18 м/с. В светлое время суток столбики термометров будут показывать от +3 до +8 градусов.

В четверг и пятницу - 1 и 2 апреля, Татарстан попадет под влияние атмосферных фронтов -ожидается облачная погода с дождем, ночью местами мокрый снег и даже возможна кратковременная метель. Ветер усилится до 15-20 м/с. Днем температура воздуха будет в пределах от +4 до +9.

Что же касается субботы, 3 апреля, то, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в этот день будут идти дождь, а столбики термометров максимум покажут +10 градусов.