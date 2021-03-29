На прошлой неделе в Казани родители назвали своих детей Агнеша, Бану и Бонита

Данные подведены за период с 22 по 28 марта. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

ЗАГС Казани подвел итоги за прошедшую неделю – с 22 по 28 марта. Так, по данным специалистов управления, за указанные дни в городе было зарегистрировано рождение 397 детей.

Не забыли в ЗАГСе составить рейтинг самых популярных и редких имен, которыми их нарекли родители. Так, чаще всего использовались следующие имена: Риана, Карим, Ралина, Даниил, Тимур, Радмир, Илья, Ясмина, Анна, Мирон, Малика и Амир.

В список же самых редких в этот раз попали: Агнеша, Раймон, Бану, Евангелина, Ильяна, Расул, Эдгар, Мия, Тамир, Гордей, Васелина и Бонита.