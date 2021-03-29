Российский косметический бренд Natura Siberica представил абсолютно новую коллекцию профессиональной косметики для волос ICE PROFESSIONAL BY NATURA SIBERICA

Фото: предоставлено пресс-службой
На дизайн-заводе Flacon состоялась презентация абсолютно новой профессиональной коллекции для волос от российского бренда Natura Siberica. Протестировать новые продукты, увидеть арт-инсталляцию от современных художников и попробовать угощения в цветах коллекции пришли журналисты, блогеры и представители профессионального бьюти-сообщества. В коллекции ICE Professional by Natura Siberica – 6 линий и 51 продукт для самых разных типов волос, которые подойдут как для работы стилистов в салонах красоты, так и для поддержания эффекта салонного ухода в домашних условиях.
На мероприятии гости могли увидеть средства из новой коллекции, вмороженные в ледяные скульптуры, что символизирует огромную роль, которую холод и лед сыграли в создании продуктов. Все средства коллекции основаны на экстрактах северных растений, который благодаря суровым условиям и холодному климату накапливают в несколько раз больше питательных веществ, чем их обычные сородичи. Полезные экстракты из этих растений также получены с использованием холода – уникальным запатентованным методом криоферментативной экстракции (то есть с применением супернизких температур). Все это позволило компании создать мегаэффективные средства, которые не просто дарят салонный WOW-эффект сразу после использования, но и восстанавливают естественную природную силу и здоровье волос.
Еще одним сюрпризом для гостей презентации стал совместный арт-проект с граффити- художником Максом 13 @maxthirteen, который прямо на их глазах разрисовал пресс-вол из 1000 разноцветных флакончиков. Каждый гость мероприятия получил возможность сделать фото на фоне арт-объекта и стать обладателем собственного лимитированного сета ICE Professional by Natura Siberica х MAX13.
К разработке продуктов новой коллекции ICE Professional by Natura Siberica компания привлекла стилистов-парикмахеров и профессиональных трихологов, чтобы учесть все потребности как профессиональных мастеров при работе в салонах, так и запросы конечных потребителей. Марка сделала ставку на качество, высокую концентрацию активных ингредиентов и синергию профессиональных инновационных компонентов с экстрактами сибирских растений. Продукты сертифицированы по международному стандарту VEGAN, а значит, не тестируются на животных и не содержат компонентов, полученных с причинением вреда животным.
ICE Professional by Natura Siberica – это 6 линий и 51 продукт для решения самых сложных задач, с которыми сталкиваются стилисты в своей ежедневной работе. Это восстановление поврежденных волос, увлажнение и питание, детокс, очищение и успокоение кожи головы, поддержание цвета окрашенных волос, сохранение оттенков блонд, уход за кудрявыми волосами и многие другие. В ассортименте коллекции: шампуни и кондиционеры, маски для волос, сыворотки и спреи, активные концентраты для обогащения продуктов, пилинг для кожи головы, крем-уход и многое другое. Шампуни, маски и активные спреи помимо стандартного объема для домашнего использования выпущены в большом формате для работы в салонах красоты (1000, 750 и 200 мл соответственно).
Коллекцию ICE Professional by Natura Siberica уже можно найти в собственных магазинах Natura Siberica, в онлайн-магазине натуральной косметики и на крупнейших маркет-плейсах Wildberries и Ozon, а в ближайшем будущем и в отделах профессиональной косметики люксовых косметических сетей, магазинах профессиональной косметики и в салонах красоты.
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОДУКТАХ ICE PROFESSIONAL BY NATURA SIBERICA:
- комплекс керамидов
- комплекс липидов
- комплекс аминокислот
- аллантоин
- гиалуроновая кислота
- 6 сибирских органических масел
- про-кератин комплекс
- органический экстракт арктической малины
- органический экстракт дикой мяты
- органическое масло сибирского кедра
- органический экстракт кладонии снежной
- органический экстракт полярной черники
ЛИНИИ КОЛЛЕКЦИИ ICE PROFESSIONAL BY NATURA SIBERICA
REFILL MY HAIR интенсивное увлажнение для сухих и поврежденных волос:
Фото: предоставлено пресс-службой
- шампунь
- кондиционер
- маска
- сыворотка-спрей
- концентрат-бустер для восстановления
- концентрат-бустер для интенсивного увлажнения
- концентрат-бустер для блеска
REPAIR MY HAIR восстановление сильно поврежденных волос:
Фото: предоставлено пресс-службой
- шампунь
- кондиционер
- маска
- кератиновый филлер
- спрей-кондиционер
- масло для восстановления волос
KEEP MY COLOR защита цвета для окрашенных и тонированных волос:
Фото: предоставлено пресс-службой
- шампунь
- кондиционер
- маска
- ламинирующий крем
- масло для блеска волос
KEEP MY BLOND тонирование для светлых волос:
Фото: предоставлено пресс-службой
- шампунь
- кондиционер
- маска
- сыворотка-спрей
TAME MY HAIR глянцевый блеск и гладкость локонов тусклых или вьющихся волос:
Фото: предоставлено пресс-службой
- масло пре-шампунь
- шампунь
- кондиционер
- маска
- разглаживающий крем
- сыворотка-спрей
- масло
REFRESH MY SCALP очищение и детокс для всех типов волос:
Фото: предоставлено пресс-службой
- пилинг для кожи головы
- детокс-шампунь
- кондиционер
- спрей-тоник для придания объема
- тоник-активатор роста
- успокаивающая сыворотка для кожи головы
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