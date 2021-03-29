30 марта у жителей Ново-Савиновского района Казани из крана может потечь зеленая вода

При обнаружении зеленой воды нужно позвонить по телефону: +7(843)291-87-95. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этот вторник, 30 марта, в Ново-Савиновском районе Казани в сетевую воду магистральных тепловодов от котельной «Савиново» введут краситель зеленого цвета «Уранин-А». Так, коммунальщики будут искать места утечек воды из труб отопления.

При обнаружении «зеленой воды», в том числе из кранов с горячей водой, жителей просят обращаться в диспетчерскую службу филиала АО «Татэнерго» – компании «Казанские тепловые сети» по телефону: +7(843)291-87-95 (многоканальный).

СПРАВКА

Краситель «Уранин-А» допускается к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды