Жителя Чувашии за нападения с топором на сестру приговорили к психбольнице

Данное постановление суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес решение по уголовному делу о покушении на убийство в деревне Старое Ахпердино Батыревского района.

Там в декабре 2020 года у себя дома 58-летний местный житель напал на свою сестру. Мужчина нанес ей по голове два удара по голове топором. Раненная женщина смогла выбежать на улицу и попросить у односельчан помощи. Ей удалось выжить, она получила черепно-мозговую травму, что оценивается как тяжкий вред здоровью.

- Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, брат потерпевшей не мог и не может осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий из-за хронического психического расстройства, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

Так как мужчина представляет опасность как для себя, так и для других, суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.