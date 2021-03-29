В Татарстане полицейские спасли из горящей квартиры пенсионерку и ее сына

Полицейские в тот момент находились на дежурстве. Фото: Олег ЗОЛОТО

На прошедших выходных в Бугульме экипажу патрульно-постовой службы полиции в составе сержанта Рафаэля Кашапова, старшего сержанта Александра Юдина и младшего сержанта Рустама Сафина, поступило сообщение, что в одном из домов загорелась квартира.

Когда они прибыли на место происшествия, то увидели дым в одном из окон на третьем этаже. В подъезде стоял едкий запах гари. Полицейские вывели из горящей квартиры пенсионерку. Она сообщила, что в одной из комнат остался ее взрослый сын. Мужчина надышался дыма и потерял сознание. Стражи порядка вынесли пострадавшего на руках.

- Затем они оказали помощь другим жильцам дома и обеспечили беспрепятственный проезд к месту возгорания пожарных машин, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.