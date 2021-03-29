В Марий Эл под колесами легковушки погиб пешеход-"невидимка"

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Наезд на прохожего произошел в воскресенье, 28 марта, в 19.30 в Медведевском районе республики. Там на 25 километре автодороги "Йошкар-Ола-Санчурск" водитель отечественной легковушки "Лада Граната" сбил 60-летнего мужчину, который просто стоял на дороге. Для водителя пешеход был "невидимкой" - на его одеждах не было световозвращающих элементов.

- От полученных травм мужчина скончался на месте дорожно-транспортного происшствия, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются.