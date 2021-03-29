В Татарстане выясняют личность погибшей во время пожара женщины

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Пожар в заброшенном частном доме на улице Карла Маркса в поселке Письмянка Лениногорского района республики произошел 28 марта. В 11.41 возгорание заметили местные жители и вызвали пожарных.

Когда приехали специалисты МЧС Татарстана дом горел изнутри, вся площадь была полностью объята пламенем. Когда с огнем справились, во время разбора сгоревших конструкций в 12.45 обнаружен обгоревший труп, предположительно - женщина.

- Личность погибшей устанавливается сотрудниками правоохранительными органами, - сообщили в МЧС республики.