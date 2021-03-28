Туман и до 8 градусов тепла: Прогноз погоды в Татарстане на 29 марта

Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах ночью и утром. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В Татарстан пришла по-настоящему весенняя погода. Так, 29 марта на территории республики прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом днём на северо-западный 6-11 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза, при прояснениях до 14 градусов ниже нуля. Днем - от 3 до 8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.