Стоп, Снято! В Нижнекамске закрывается старейший кинотеатр

Фото: официальный сайт кинотеатра.

Старейший кинотеатр в Нижнекамске "Джалиль" прекращает свою работу. Об этом сообщили в официальной группе учреждения в соцсетях. Последним днем работы станет 31 марта.

- Стоп, Снято! Прощание с ЭПОХОЙ! Закрытие Кинотеатра Джалиль. Это не реклама. Работаем только до среды 31 марта. Приходите в Джалиль в последний раз все, у кого с кинотеатром, как и у Нас, связаны яркие воспоминания и моменты жизни! С понедельника до среды Все цены пополам, но суть не в этом. Просто ПРОЩАНИЕ С ЭПОХОЙ. Прощание с Кинотеатром ДЖАЛИЛЬ, - написано в сообщении.

Кинотеатр "Джалиль" - старейший кинотеатр в Нижнекамске. Его построили в 1971 году, а первый сеанс состоялся 14 декабря того же года. Грандиозное сооружение в центре города своим величественным видом напоминает высеченную скалу с надписью на татарском языке Жэлил, что в переводе на русский язык означает имя известного татарского героя - поэта Мусы Джалиля. Кинотеатр "Джалиль" расположен в самом центре, рядом с центральным парком, фонтанами, городскими памятниками и мечетью.

Как выяснилось, здание кинотеатра переходит муниципалитету. В нем будет базироваться местный ТЮЗ. Эту информацию в своем аккаунте в Инстаграме начальник управления культуры исполкома Нижнекамского района Гузель Мубаракшина.

- Друзья, спешу поделиться радостной новостью в Международный день театра! Здание бывшего кинотеатра "Джалиль" передается нижнекамскому Театру юного зрителя! У театра никогда не было достойных условий для встречи зрителей и показов спектаклей. Удобное географическое расположение, великолепные условия станут поистине достойной культурной площадкой для всех нижнекамцев! Кроме постановок спектаклей для детей, подростков и молодёжи, в данном культурном пространстве планируется внедрить такие проекты как молодёжный экспериментальный театр, работу театральных студий и многое другое, - написала она.