Жители Марий Эл за сутки перевели мошенникам более 600 тысяч рублей

Ежедневно аферисты наживаются на жителях республики. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жители Марий Эл продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, в полицию с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась 42-летняя жительница Медведевского района. Она после общения с телефонными аферистами, назвавшими себя сотрудниками безопасности банка и рассказавшими, что кто-то пытается похитить ее накопления, перевела «для спасения» на «резервные» счета почти 30 тысяч рублей.

Также в полицию обратился 46-летний житель Волжска, который сообщил о том, что неизвестный путем обмана похитил крупную сумму денег.

Полицейские выяснили, что накануне заявителю позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что на его имя неизвестные оформили кредит на сумму более 300 тысяч рублей. И чтобы эти денежные средства не попали к мошенникам, собеседник убедил его подать заявку на получение кредитных средств на такую же сумму. Поверив, что общается с работником банка, он следуя указаниям злоумышленника, осуществил переводы через мобильный банк и электронный терминал. Он понял, что обманут после того, как увидел в приложении мобильного банка отсутствие не только кредитных средств, но и собственных накоплений. Причиненный ущерб составил более 390 тысяч рублей.

По аналогичной схеме была обманута 33-летняя йошкаролинка. Она перевела мошенникам 7,5 тысяч рублей через мобильный банк.

Так же в отдел полиции №2 УМВД России по Йошкар-Оле обратился 33-летний йошкаролинец. Полицейские узнали от потерпевшего, что ему под видом сотрудника службы безопасности банка позвонил злоумышленник и сообщил ему, что на его имя неизвестное лицо оформило кредит. И чтобы предотвратить несанкционированные операции необходимо перечислить имеющиеся денежные средства на «безопасную банковскую ячейку». Мужчина, обеспокоенный тем, что может стать должником банка, выполнил указания афериста и перевел на неизвестный счет более 200 тысяч рублей.

По всем заявлениям возбуждены уголовные дела. Сейчас ведется поиск злоумышленников.