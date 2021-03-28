Где зарядить электромобиль в Ульяновске: В городе появилась седьмая станция

Пока в городе насчитывается 45 электромобилей, но интерес к ним растет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ульяновской области открыли новую зарядную станцию для электромобилей. Точка зарядки для электрокаров мощностью 7 кВт расположена у входа в пространство «Точка кипения» на территории внутренней парковки на улице Минаева, 11.

- Применение электрокаров и развитие необходимой инфраструктуры включено в проект стратегии развития транспортной системы Ульяновской области до 2030 года. Правительством региона совместно с Губернатором Сергеем Морозовым ведётся активная работа по развитию данного направления. Важно предусмотреть все необходимое оборудование при установке подобных зарядных станций и регламентировать порядок использования таких площадок, чтобы дизельные автомобили не занимали парковочные места для электрокаров. Культура вождения в этом вопросе взаимосвязана с развитием инфраструктуры, - отметил первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.

В настоящее время ведется работа по установке аналогичной станции у ТРЦ «Аквамолл» и УлГТУ.

Агентство технологического развития Ульяновской области в 2021 году запланировало установку быстрой электрозарядной станции мощностью от 50 кВт постоянного тока на парковке у ТЦ «Пушкарёвское кольцо», а в 2022 году у ТЦ «Лента» в Заволжском районе Ульяновска.

По словам генерального директора Агентства технологического развития Ульяновской области Вадима Павлова, создание зарядной сети будет способствовать развитию электромобильного транспорта и сделает комфортным владение такими машинами в регионе.

- По состоянию на январь 2021 года в регионе количество электромобилей выросло более чем в два раза по сравнению с январем 2020 года и достигло 45 единиц. Это связано, в том числе, с обнулением транспортного налога для владельцев электрокаров. Также в прошлом году мы внесли изменения в градостроительные документы, по которым на парковках объектов капитального строительства обязательно выделение мест под зарядные станции для электромобилей, - прокомментировал Вадим Павлов.

Зарядить электротранспорт можно также в пункте зарядки на парковке строительного гипермаркета (проспект Олимпийский, 10). На данный момент доступны две розетки Shuko 220v 16А, в дальнейшем планируется создать полноценную зарядную станцию. Кроме того, зарядить автомобиль можно по адресам: улица Рылеева, 41 (парковка Корпорации развития Ульяновской области), улица Карла Маркса, 12, корпус 2 (парковка у ресторана), Инженерный 44-й проезд, 9 (на территории Ульяновского нанотехнологического центра), улица Урицкого, 98А (на парковке центра хранения шин), в районе поселка Чердаклы (здание администрации). Услуга доступна всем владельцам электромобильного транспорта и бесплатно.

- В 2019 году был отменён транспортный налог для электромобилей до 2024 года, сформирована и подписана «дорожная карта» развития данного вида транспорта. Согласно документу в 2020 году должны были начать свою работу несколько зарядных станций, в том числе - для быстрой зарядки, но пандемия внесла свои коррективы. Несмотря на отставание по плану, мы сейчас усиливаем работу по этому направлению и в ближайшее время реализуем задуманное, - отметил руководитель направления развития электромобильного транспорта Агентства технологического развития Ульяновской области Дмитрий Ванюшин.