УНИКС проиграл ЦСКА и опустился на 3 место в Единой лиге ВТБ

Фото: БК УНИКС.

Турнирная ситуация в лиге ВТБ сложилась таким образом, что сегодня в Москве встречались два претендента на второе место. УНИКС шел вторым, имея в своем активе 15 побед при 4 поражениях, ЦСКА занимал третье место, соответственно 14-5.

Гостям пришлось играть в Москве через два дня после сложнейшего четвертьфинального матча Кубка Европы в Краснодаре. Казалось бы, казанцы могли поберечь силы перед решающем матчем с "Локомотивом" и не сильно напрягаться в поединке с армейцами, но подопечные Прифтиса дали настоящий бой ЦСКА.

Казанцы выиграли первую четверть 24:21 и лидировали и во второй. Пока хозяева паркета не сделали рывок 8:0. Постепенно армейцы наращивали перевес. На большой перерыв команды ушли при 54:48 в пользу ЦСКА. По итогам третьей четверти у москвичей уже +13 - 79:66.

Возродить интригу казанцам так и не удалось. В концовке армейцы преодолели отметку в 100 очков, установив окончательный счет - 102:86 в пользу ЦСКА.