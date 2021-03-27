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Экономика27 марта 2021 16:08

В Ульяновской области решили сдерживать цены на продовольствие, а также в сферах здравоохранения и допобразования

За два первых месяца 2021 года инфляция в регионе составила 1,53%
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По словам главы региона Сергея Морозова, это нужно со временем сделать и в других сферах.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на региональном совещании по финансово-экономическим вопросам заявил, что за два первых месяца 2021 года инфляция в регионе составила 1,53%.

- Чтобы не допустить роста цен, который сейчас наблюдается, мы намерены внедрить методику по их сдерживанию. Считаю, что она должна заработать в каждой отрасли. Сейчас мы обозначили три приоритета: здравоохранение, дополнительное образование и продовольствие. Необходимо отработать методику в этих отраслях, а потом транслировать ее на другие, - сказал Морозов.