В Ульяновской области подтвердили восемь смертей от коронавируса

Сейчас в регионе из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся 8 268 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области подтверждены еще восемь смертей от этой инфекции. Таким образом, в регионе зафиксирован уже 951 летальный исход COVID-19. Также федеральный оперштаб сообщает, что в регионе за сутки было выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области с начала пандемии его обнаружили у 50 423 человек.

В свою очередь, за все время, по данным регионального Роспотребнадзора, в Ульяновской области было проведено 774 244 лабораторных исследования на COVID-19, обследовано 739 738 человек. 8 268 из них до сих пор находятся под медицинским наблюдением.