В Татарстане за сутки выявили 37 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 19 272 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

27 марта Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 37 новых случаев коронавируса. В 15 из них людям понадобилась госпитализация. В остальных – 22 случаях, заразившиеся получают лечение на дому. Что же касается географии распространения инфекции, то здесь по-прежнему большинство заболевших из Казани (12 человек) и Набережных Челнов (10 человек).

Всего с начала пандемии в Татарстане COVID-19 был выявлен у 19 272 человек, по данным на эту субботу, из них выздоровели 16 062 человека, в том числе и 61 человек за прошедшие сутки, а умерло 410 пациентов.