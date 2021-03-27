В Зеленодольском районе на пожаре в частном доме мужчина получил ожоги рук и лица

Пострадавшему понадобилась госпитализация. Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту субботу рано утром в экстренные службы Татарстана поступил сигнал о возгорании частного дома в Зеленодольском районе – поселок Кзыл-Тан, улица Красная.

Когда пожарные, приехали огонь уже перекинулся на надворные постройки. Площадь возгорания составила 42 квадратных метра. Вскоре пожар был потушен. На нем пострадал 60-летний мужчина. Он получил ожоги груди, рук и лица 1-2 степени (30%). Пострадавшего с места происшествия увезли в ближайшую больницу. Сообщают в пресс-службе МЧС Татарстана.