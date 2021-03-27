В Татарстане на пожаре в частном доме 71-летний пенсионер получи ожоги 90% тела

С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Экстренным служба о пожаре в селе Старое Дрожжаное стало известно 26 марта в 18.30. Согласно поступившему сообщению, на улице 50 Октября загорелся частный дом. К приезду пожарных у него уже полыхала кровля. Огонь захватил площадь в 70 квадратных метров. Пожар в итоге был потушен.

К этому моменту имелись и пострадавшие. Хозяева дома пытались самостоятельно потушить пламя. Так, ожоги 90% тела 1-4 степени получил 71-летний пенсионер, а ожоги рук 2% 1-3 степени- 66-летняя женщина. Сообщает МЧС Татарстана.