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Коронавирус Covid-1926 марта 2021 16:29

В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 410

О последнем летальном исходе COVID-19 стало известно 26 марта
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Вирус идентифицирован.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, в эту пятницу Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще одну смерть от коронавируса. В результате болезни скончался 57-летний мужчина. Таким образом, число смертей от COVID-19 в Татарстане возросло до 410.

Напомним, что за прошедшие сутки инфекция в республике была выявлена еще у 40 человек. 21 из них был госпитализирован, а остальные – 19 инфицированных, лечатся на дому.

Всего же в Татарстане диагноз коронавирус был поставлен 19 235 людям, из которых 16 001 смог выздороветь.