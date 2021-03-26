В Татарстане число смертей от коронавируса возросло до 410

Вирус идентифицирован. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Так, в эту пятницу Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще одну смерть от коронавируса. В результате болезни скончался 57-летний мужчина. Таким образом, число смертей от COVID-19 в Татарстане возросло до 410.

Напомним, что за прошедшие сутки инфекция в республике была выявлена еще у 40 человек. 21 из них был госпитализирован, а остальные – 19 инфицированных, лечатся на дому.

Всего же в Татарстане диагноз коронавирус был поставлен 19 235 людям, из которых 16 001 смог выздороветь.