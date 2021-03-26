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Происшествия26 марта 2021 16:41

В Йошкар-Оле при столкновении иномарки и маршрутки пострадали четыре человека

Всех пострадавших с места аварии доставили в больницу
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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От удара микроавтобус вынесло на обочину, где он врезался в столб.

В столице Марий Эл днем 26 марта произошло дорожно-транспортное происшествие: на улице Чернякова столкнулись маршрутка и иномарка. От полученного удара микроавтобус вылетел на обочину и врезался в столб.

- С места столкновения в больницу доставлены четыре человека: оба водителя и двое пассажиров маршрутки с травмами различной степени тяжести, - сообщили в МВД Марий Эл.

С места происшествия.

Сейчас в обстоятельствах и причинах аварии с пострадавшими разбираются сотрудники Госавтоинспекции республики.

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