В Чебоксарах суд решил отобрать у экс-депутата квартиру за 7,2 миллиона рублей

У мужчины еще есть время обжаловать это решение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Едва ли не в первые суд в Чувашии вынес решение об изъятии имущества, нажитого преступным путем. Так, квартира стоимостью 7,2 миллиона рублей, которую на чужое имя записал экс-депутат Чебоксар Петр Мишин, отойдет государству.

Дело в том, что было доказано - эту жилплощадь Мишин купил на взятки. Правда, решение об изъятии квартиры пока не вступило в законную силу, поэтому у экс-депутат еще есть время его обжаловать.

Известно, что он приобрел данное жилье в 2017 году и оформил на пенсионерку - родственницу супруги. Но следствие установило, что женщине такая покупка была ой как не по карману.

Отметим, что самого Петра Мишина сейчас судят по 18 эпизодов служебного подлога, шести эпизодам получения взятки в крупном и особо крупном размерах, пяти фактам растраты и легализации преступных денег в крупном размере.