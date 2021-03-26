Сказался провал во второй четверти: УНИКС не смог выйти в полуфинал Кубка Европы

Фото: БК УНИКС.

В Кубке Европы настала пора решающих матчей. УНИКСу в четвертьфинале турнира достался краснодарский "Локомотив-Кубань". Первый матч в столице Татарстана остался за хозяевами площадки - 94:88. Чтобы выйти в полуфинал казанцам надо было обыгрывать железнодорожников и в Краснодаре.

Начало осталось за УНИКСом. Казанцы выиграли первую десятиминутку - 21:19. А вот второй период оказался для казанцев провальным - 11:26. В итоге подопечным Димитриса Прифтиса пришлось догонять соперника, а сделать это было крайне не просто.

Преимущество "Локомотива" доходило до 19 очков, в концовке казанцы смогли немного сократить отставание, но спасти матч не смогли. 86:74 - победа "Локомотива". Теперь команды ждет третий матч. Он пройдет 31 марта в Казани. Победитель и получит путевку в полуфинал турнира.