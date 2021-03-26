В Казани поджигателя полиции отправили под арест на два месяца

Мужчину пришлось разыскивать - он прятался у родственницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Советском районном суде Казани рассмотрели ходатайство следователя об аресте 33-летнего Андрея У., который, по мнению следствия, поджег опорный пункт отдела полиции "Дербышки". Оно было удовлетворено и мужчину на время следствия отправили в камеру СИЗО на два месяца - до 24 мая.

Напомним, утверждается, что именно он в эту среду приходил отмечаться в полицию так, как был ранее судим за грабеж и разбой. При этом мужчина на что-то обиделся и, видимо, решил отомстить стражам порядка. Он вернулся к опорному пункту с канистрой бензина, выплеснул его в тамбур, поджег и скрылся.

Пожар на площади 25 квадратных метров быстро потушили, сгорели мебель, компьютер, оргтехника и мебель.

Подозреваемого же пришлось разыскивать - он прятался у родственницы.