Россельхозбанк запускает онлайн витрину товаров для владельцев личных подсобных хозяйств

Российские предприниматели, развивающие личные подсобные хозяйства, получили возможность быстрее продать свою продукцию, купить технику или сдать в аренду земельный участок через сервис бесплатных объявлений Россельхозбанка (РСХБ).

Камчатские огурцы, ингушский мед, мясо кролика из Подмосковья, саженцы яблони из Бурятии и б/у сельхозтехника – это неполный список того, что сейчас продают пользователи онлайн витрины товаров для владельцев ЛПХ Россельхозбанка. Новый сервис запущен в рамках экосистемы РСХБ Свое Фермерство в конце марта и позволяет создавать частные объявления физическим лицам, развивающими личные подсобные хозяйства.

Для публикации объявлений пользователям необходимо пройти регистрацию на портале Свое Фермерство по электронной почте или номеру телефона, добавить фотографии товара и заполнить его карточку. Объявления на доске группируются по 12 категориям – готовый бизнес, готовая продукция, животные, земля сельхозназначения, изоляты/концентраты/текстураты, корма, оборудование, семена, средства защиты растений, техника, удобрения, услуги. На доске также можно оставлять запросы о покупках – в разделе «куплю».

- Клиенты на текущий момент смогут связаться с продавцом по номеру телефона, через мессенджеры или адресу электронной почты, указанным в объявлении. РХСБ рассматривает возможность создания чата для общения продавца и покупателя в десктопной версии, а в перспективе – разработку мобильного приложения с онлайн витриной товаров для владельцев ЛПХ, - рассказала заместитель директора центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.

Идею создания сервиса онлайн витрины товаров для владельцев ЛПХ РСХБ, по ее словам, подсказали сами предприниматели.

- Мы вместе с владельцами личных подсобных хозяйств обсуждали функционал нашей экосистемы Свое Фермерство и выяснили существование большого спроса на этот сервис, - сообщила Любовь Любаева.

Запустив онлайн витрину товаров для владельцев ЛПХ, РСХБ создал сервис для самой большой по численности категории предпринимателей, занятых в сельском хозяйстве, которая исчисляется миллионами людей, отмечает Любовь Любаева. Согласно результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проведенной в 2016 году, в России насчитывалось 23,496 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. Онлайн витрина товаров для владельцев ЛПХ РСХБ поможет предпринимателям в решении повседневных задач, таких как сбыт готовой продукции, покупка техники «с пробегом» или аренда земельного участка для запуска нового бизнеса, полагает Любовь Любаева. Она рассчитывает, что сервис будет востребован у всех пользователей, которых интересует АПК.

Для аграриев, представляющих средний и малый бизнес, Россельхозбанк с 2020 года развивает маркетплейс продуктов питания Свое Родное, маркетплейсы сельхозтехники и семян, а также предлагает фермерам услуги телеветеринарии, банковские сервисы, услуги ВЭД на базе платформы Свое Фермерство. Эти сервисы вместе с цифровой платформой недвижимости Свое Жилье, образуют цифровую экосистему РСХБ Свое.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.