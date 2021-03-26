В Казани в лифте надземного перехода застряла женщина с ребенком

С места происшествия Фото: МЧС Татарстана

Сообщение о том, что в лифте застряла женщина с ребенком, поступило 25 марта в 19.23. 30-летняя мама и ее годовалая дочь оказались в западне, когда решили воспользоваться лифтом надземного пешеходного переходам на перекрёстке улиц Чистопольской и Амирхана. На место происшествия выехали спасатели ЗПСО №2 МЧС Татарстана. К этому времени мама и ребенок находились уже час в западне грузопассажирского лифта. Женщина была испугана и плакала.

На месте уже находился механик организации, обслуживающей лифт, но что делать - он не знает.

- При помощи трëхколенной лестницы спасатели извлекли из лифта тридцатилетнюю женщину и годовалую девочку, - сообщили в МЧС Татарстана. - Сначала спасатели на руках подняли ребëнка, а затем и помогли женщине подняться наверх, на уровень надземного перехода.

Медицинская помощь невольным узницам лифта не потребовалась.