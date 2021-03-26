Билайн ускорил 4G интернет в Йошкар-Оле, Волжске и Козьмодемьянске

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Билайн информирует о завершении масштабного проекта по улучшению качества и доступности мобильного интернета в Йошкар-Оле, Волжске и Козьмодемьянске.

Технические специалисты оператора расширили используемый частотный диапазон в сети LTE 1800 с 10 до 15 МГц, что для роста скорости сравнимо с увеличением количества полос на шоссе. Реализация проекта позволила повысить емкость сети и улучшить ее скоростные параметры. По первым замерам после рефарминга скорость 4G интернета в Йошкар-Оле выросла на 75%, Волжске – на 65%, Козьмодемьянске – на 50%.

Сейчас 4G сеть Билайн обеспечивает стабильные скорости интернет-серфинга даже в час пик и контент еще быстрее доставляется до клиентов. И как результат, жители городов в режиме 24/7 могут пользоваться мобильными сервисами от почты до онлайн-кинотеатров дома, на работе и в дороге.

Йошкаролинцы начали ощущать изменения в качестве мобильного интернета Билайн, все больше проводя время в интернете со смартфона. По итогам января 2021 года мобильный трафик в сети 4G вырос на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас его доля в общем объеме мобильного трафика в сети Билайн составляет почти 70%.

Александр Хухарев, директор отделения Билайн в Республике Марий Эл:

«Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах. Во-первых, смартфон для многих клиентов стал основным способом использования интернета. Меняется и профиль использования сети, что стало особенно заметно в 2020 году, когда кроме развлечения клиенты стали со смартфона решать большинство рабочих вопросов. Проведенные работы на сети позволило нам в короткий срок улучшить скоростные параметры мобильного интернета и увеличить надежность обслуживания, а значит продолжать обеспечивать качественный сервис для наших клиентов».