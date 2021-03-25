СУ СКР Татарстана: избитый за отказ дать денег на выпивку нашел своего обидчика и зарезал

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Тело 37-летнего жителя одного из домов по проспекту Нефтянников в Заинске было обнаружено 24 марта в его же квартире. Мужчина погиб от ножевого ранения в грудь.

Подозреваемого в этом убийстве нашли быстро - всего за несколько часов. Им оказался 53-летний мужчина, проживавший в соседнем доме с убитым. Незадолго до этого погибший со своим приятелем были у злоумышленника в гостях. Там они вместе с ним выпивали. Перед уходом мужчины потребовали от хозяина денег на спиртное, а когда тот отказался, избили его и забрали из кармана 750 рублей.

- После этого подозреваемый вооружился ножом, пошел в квартиру к мужчинам, где нанес потерпевшему удар и скрылся, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.