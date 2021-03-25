В Татарстане на трассе М-7 "Москва-Уфа" водитель фургона насмерть сбил пешехода

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Рыбно-Слободском районе республики 24 марта в 19.20 у села Усали. По предварительным данным, на 930 километре федеральной трассы М-7 "Москва-Уфа" 45-летний водитель фургона ГАЗ сбил пешехода. 30-летний житель Башкирии находился на дороге без светоотражающих элементов в темное время суток.

Полученные травмы оказались смертельным - пострадавший скончался на месте ДТП, сообщили в МВД Татарстана. По факту смертельного происшествия возбуждено уголовное дело "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека".