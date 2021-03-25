Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 марта 2021 19:34

В Татарстане зам главы Исполкома Лениногорского района на иномарке насмерть сбил человека

В отношении чиновника возбудили уголовное дело
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Пострадавший скончался на месте ДТП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смертельный наезд на 53-летнего пешехода произошел в среду, 24 марта, в 19.35 на 39-м километре автодороги "Альметьевск - Лениногорск". Иномаркой "Хэндё Соната" управлял 37-лений зам главы Исполкома Лениногорского района республики. Он не справился с управлением и сбил пешехода, который шел впереди в попутном направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, - сообщили собственные источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

ДТП