Чувашии не хватает учителей математики, английского языка и русской литературы

Начальные классы республики нуждаются также в преподавателях русского языка. Фото: Татьяна Коркина

Системе образования Чувашии не хватает воспитателей в детсады, а также преподавателей в школы. В частности, ощущается дефицит учителей математики в старшие классы и учителей английского и русского языков, а также русской литературы в начальные классы. Эту проблему уже обсудили власти республики.

Нехватка кадров также наблюдается в сфере здравоохранения региона. Медицинским учреждениям нужны анестезиологи, хирурги, врачи общей практики и педиатры.

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что власти будут прикладывать все усилия для решения вопроса кадрового обеспечения в данных отраслях.