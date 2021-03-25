На звонки жителей Ульяновской области в МФЦ теперь будет отвечать голосовой помощник “Ульяна”

Позвонить в МФЦ региона можно по телефону (8422) 37-31-31. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Операторам многофункциональный центров (МФЦ) Ульяновской области теперь будет помогать голосовой помощник “Ульяна”. Программа распознает человеческую речь и может отвечать на распространенные вопросы. Так, робот уже сообщает о статусе дела и графике работы центра, регистрирует, подтверждает и восстанавливает аккаунты на портале Госуслуг, оформляет маткапитал или загранпаспорт, а также ставит детей на очередь в детсад.

Разработчики уверяют, что "Ульяна" способна обработать свыше 80% поступающих в кол-центр звонков. На те вопросы, что ей пока не под силу, будут отвечать живые операторы. Напомним, позвонить в МФЦ региона можно по телефону: 8 (8422) 37-31-31.