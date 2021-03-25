В Татарстане во время пожара соседи спасли мужчину

От медицинской помощи спасенный в итоге отказался. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Возгорание в частном доме на улице Гайдара в Чистополе началось в 20.56 в среду, 24 марта. По предварительным данным, 57-летний хозяин закурил в постели, и непотушенная сигарета стала причиной пожара. Задымился и начал тлеть матрас в его спальне.

Дым из форточки заметили соседи. Им удалось приникнуть в дом и вытащить хозяина на свежий воздух. Затем на место происшествия приехали пожарные, которые быстро справились с возгоранием.

Тем временем бригада "скорой" осмотрела спасенного, но от медицинской помощи он отказался - не нуждался.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Татарстана.