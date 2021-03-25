В Татарстане за сутки выявили 42 новых случая коронавируса

С начала пандемии в республике выявили 19 195 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки коронавирус в Татарстане диагностировали еще 42 людям. Большинство из них - жители Казани (15 человек) и Набережных Челнов (11). Все случаи заражения контактные.

Госпитализация потребовалась 16 из последних больных, 26 же были оставлены под медицинским наблюдением дома, сообщает Минздрав Татарстана.

С начала пандемии в регионе выявили 19 195 случаев COVID-19. На сегодня 15 957 заразившихся выздоровели, а 407 - скончались. Вакцину от инфекции уже получили 119 478 местных жителей, 75 720 из которых привились и вторым компонентом.