Число смертей от коронавируса в Марий Эл возросло до 200

Сейчас в инфекционных стационарах продолжают находиться 162 пациента с COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Марий Эл подтвердилась еще одна смерть от коронавируса. Таким образом, число летальных случаев инфекции там возросло до 200. Об этом в четверг, 25 марта, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

На сегодня COVID-19 в республике диагностировали 12 412 людям, в том числе 23 - накануне. Большинство из зараженных - 11 533 человека, уже выздоровели. В местных инфекционных стационарах продолжают находиться 162 пациента с подтвержденным вирусом, замечают в Минздраве Марий Эл.