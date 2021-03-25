Глава Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал местных чиновников за неочищенные от снега тротуары

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

Глава Ульяновской области Сергей Морозов раскритиковал органы местного самоуправление за тротуары, которые не чистят от снега, и воду на дорогах, которую не откачивают. Люди, по его словам, жалуются на это в социальных сетях, но не получают ответа властей.

- Начался паводковый период, необходимо активизировать работу по целому ряду направлений. Тротуары, пешеходные зоны не убраны. Люди не должны же пробираться “вплавь”. Где надлежащая уборка, где откачка воды? Местные власти должны сейчас уделять этому вопросу большое внимание. Прошу организовать надлежащую работу в кратчайшие сроки, - дал поручение губернатор.