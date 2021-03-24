В Чебоксарах на пожаре пострадали мужчина и девушка-подросток

С ожогами пострадавшие были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В ночь на среду, 24 марта, в Чебоксарах на улице 1-й Якимский овраг загорелся частный дощатый дом. Прибывшие на место пожарные спасли из огня двух человек - 30-летнего хозяина жилья и 16-летнюю девушку. С ожогами они были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу.

Огонь полностью уничтожил дом. По предварительным данным причиной ЧП могла стать неосторожность при курении.

- С начала года в Чувашии произошли 254 пожара. Общий материальный ущерб от них составил более шести миллионов рублей. Огонь унес жизни 29 человек, еще 14 получили травмы. Спасены 27 человек, - замечают в пресс-службе МЧС республики.